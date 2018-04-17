Машинный перевод на медицинскую тематику

Добрый день. Необходимо используя переводчик (гугл-транслейт) выполнить перевод статьи с англоязычного источника и разместить ее на сайте с изображениями. Перевод: 1) Выполняется через гугл-транслейт. 2) Плохо переведенные предложения - переформулировать до читаемого вида. Не более 0,5 к символов. 3) Разместить ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день! Для ускорения изучения материалов по медицинскому экзамену нужно сделать машинный перевод текстов книги с англиского на русский. Знание анг могут быть минимаными.
Схема работы такая:
1) Пример текста добавлен к этому посту.
2) Нужно переводчиком https://translate.google.com.ua перевести его на русский. Важно брать небольшие куски текста, до 5 строк максимум.
3) Нужно сохранить форматирование, т.е. то, что написано зеленым, нужно оставить в таком же цвете и тт.д. Для этого тем, кто не знает, расскажу, надо просто вставить перевод рядом с оригинальныч текстом, выделить ориинальный текст , нажать кнопку "Формат по образцу", далее провести выделение текста, которому нужно задать такой же формат....
4) Нужно сохранять вббревиатуры на английском.
Рассматриваем варианты с выполненным тестовым заданием.
Укажите Вашу стоимость и время, за которое удалось сделать тестовое задание.
Еговыполнение поможет явам правильно сформировать бюджет.
Каждый день нужно будет выполнять примерно такой объем работ, можно больше, но не меньше.
В примере чуть больше 2000 слов,и 5 листов.
Но там есть рисунок, который перевоодить не надо.
Но с другой стороны есть таблица, которую переводить сложее.
Спасибо!!!
- Похожие заказы
- $2Переводы16 заявокЗакрыт6 лет назад
Первый проект: необходимо качественно и грамотно перевести уставные документы с английского на русский. Объем около 30 страниц, оригинал pdf-формата. Сдача поэтапная (каждый день высылать часть). Пример вышлю в лс соответствующему кандидату. Срок сдачи последней части- 21-22 апреля. Есть второй ...Переводы10 заявокЗакрыт6 лет назад
Перевести текст договора с украинского на испанский язык. Договор на пошив одежды для кукол. Договор (3 листа), и 5 приложений к договору (5 листов).Переводы10 заявокЗакрыт6 лет назад
Перевод сайта Агробазар.ру с русского на китайский язык ...Переводы8 заявокЗакрыт6 лет назад
- $230
перевод текста white paper 58 страниц текста на английский, корейский, японский язык без верстки. Сроки до 10 раб дней.Закрыт6 лет назад
Сам текст несложный, какой-либо специализации не требует. Файл с текстом находится во вложении. От вас нужна информация о ценах и сроках.Завершен6 лет назад
Сам текст несложный, какой-либо специализации не требует. Файл с текстом во вложении. От вас нужна информация о ценах и сроках.Переводы8 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте! Есть документ переведенный с российского на английский. Необходимо проверить английский перевод и исправить если есть ошибки или неточности. Объём 13к символов, сразу просьба указывать стоимость и срок выполнения.Завершен6 лет назад
Текст несложный, какой-либо специализации не требует. Файл с текстом во вложении. От вас нужна информация о ценах и сроках.Завершен6 лет назад
Нужен переводчик с начальным музыкальным образованием или просто осведомленностью относительно основных понятий теории музыки для перевода роликов вроде этого: [url=https://youtu.be/alt9sQepob4]How Radiohead Writes A Chord Progression[/url]. Объем данного ролика 2K слов или 11K символов. Транскрипт прикреплён. Жду ваших предложений ...Завершен5 лет назад