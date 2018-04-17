Машинный перевод на медицинскую тематику

Добрый день! Для ускорения изучения материалов по медицинскому экзамену нужно сделать машинный перевод текстов книги с англиского на русский. Знание анг могут быть минимаными.

Схема работы такая:

1) Пример текста добавлен к этому посту.

2) Нужно переводчиком https://translate.google.com.ua перевести его на русский. Важно брать небольшие куски текста, до 5 строк максимум.

3) Нужно сохранить форматирование, т.е. то, что написано зеленым, нужно оставить в таком же цвете и тт.д. Для этого тем, кто не знает, расскажу, надо просто вставить перевод рядом с оригинальныч текстом, выделить ориинальный текст , нажать кнопку "Формат по образцу", далее провести выделение текста, которому нужно задать такой же формат....

4) Нужно сохранять вббревиатуры на английском.

Рассматриваем варианты с выполненным тестовым заданием.

Укажите Вашу стоимость и время, за которое удалось сделать тестовое задание.

Еговыполнение поможет явам правильно сформировать бюджет.

Каждый день нужно будет выполнять примерно такой объем работ, можно больше, но не меньше.

В примере чуть больше 2000 слов,и 5 листов.

Но там есть рисунок, который перевоодить не надо.

Но с другой стороны есть таблица, которую переводить сложее.

Спасибо!!!