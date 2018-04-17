Перевод английский

$230
ПереводыЗакрыт4 заявки176 просмотров
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перевод текста  white  paper 58 страниц  текста на  английский, корейский,  японский  язык без верстки.  

Сроки до 10 раб дней.  

6 лет назад
Cryptocean
31 годРоссия
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранный исполнитель
AndNirkov
29 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
15 дней назад
6 лет назад
$850
10 дней
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