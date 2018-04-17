Юридический перевод с английского на русский и наоборот

Перевести текст договора с украинского на испанский язык. Договор на пошив одежды для кукол. Договор (3 листа), и 5 приложений к договору (5 листов).
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Первый проект: необходимо качественно и грамотно перевести уставные документы с английского на русский.
Объем около 30 страниц, оригинал pdf-формата. Сдача поэтапная (каждый день высылать часть).
Пример вышлю в лс соответствующему кандидату.
Срок сдачи последней части- 21-22 апреля.
Есть второй проект: необходимо перевести с русского на английский,
избегая русизмов, транскрипт интервью, очень неформальный текст, оригинал - файл Word.
Заказчик - носитель, поэтому качество должно быть соответствующим.
Объем около 13-14 страниц. Сдача поэтапная (раз в два дня высылать часть).
Срок сдачи последней части- 23 апреля.
Рассматриваю предложения только от переводчиков (заявки от бюро переводов будут отклонены)
Предлагайте свои ставки за 1800 знаков с пробелами перевода.
Оплачиваемое тестовое задание на 1000 знаков с пробелами предоставлю выбранному переводчику (оплачивается, если процент ошибок не превысит 5 %, в идеале их вообще быть не должно).
Расчет только в гривне.
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