Юридический перевод с английского на русский и наоборот

ПереводыЗакрыт10 заявок225 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Первый проект: необходимо качественно и грамотно перевести уставные документы с английского на русский.

Объем около 30 страниц, оригинал pdf-формата. Сдача поэтапная (каждый день высылать часть).

Пример вышлю в лс соответствующему кандидату.

Срок сдачи последней части- 21-22 апреля.

Есть второй проект: необходимо перевести с русского на английский,

избегая русизмов, транскрипт интервью, очень неформальный текст, оригинал - файл Word.

Заказчик - носитель, поэтому качество должно быть соответствующим.

Объем около 13-14 страниц. Сдача поэтапная (раз в два дня высылать часть).

Срок сдачи последней части- 23 апреля.

Рассматриваю предложения только от переводчиков (заявки от бюро переводов будут отклонены)

Предлагайте свои ставки за 1800 знаков с пробелами перевода.

Оплачиваемое тестовое задание на 1000 знаков с пробелами предоставлю выбранному переводчику (оплачивается, если процент ошибок не превысит 5 %, в идеале их вообще быть не должно).  

Расчет только в гривне.

6 лет назад
translit_dnepr
Ирина 
39 летУкраина
6 лет в сервисе
Была
2 года назад
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