Рерайт англ. текста на англ. для магазина 11000зн.

ПереводыЗавершен4 заявки189 просмотров
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Рерайт англ. текста на англ. для магазина по продаже  программного обеспечения онлайн казино 11000зн.

Требования: Идеально правильный английский, Текст - описание и перечисление возможностей программ.

6 лет назад
victor76
Илья 
47 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
pretty_angel_077
Юлия 
35 летБеларусь
14 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
6 лет назад
$22
2 дня
Работа устраивает на все 100%
Все хорошо, спасибо.
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