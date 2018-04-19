Требуется перевод с русского на китайский (упрощенный) (худ.текст)

ПереводыЗакрыт7 заявок175 просмотров
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Необходимо перевести около 10000 слов с русского на китайский (упрощенный). Текст в основном в виде субтитров (компьютерная игра), так же есть небольшая часть в книжном стиле. 

Бюджет 120$

Необходимо перевести за неделю. Если можно быстрее, то хорошо. 

6 лет назад
guest_15243041362261
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад