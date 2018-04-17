Перевод с туркменского на рус

Рерайт англ. текста на англ. для магазина по продаже программного обеспечения онлайн казино 11000зн. Требования: Идеально правильный английский, Текст - описание и перечисление возможностей программ.
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Необходим перевод с туркменского на русский или украинский.
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