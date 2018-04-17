Перевод с туркменского на рус

Добрый день! Для ускорения изучения материалов по медицинскому экзамену нужно сделать машинный перевод текстов книги с англиского на русский. Знание анг могут быть минимаными. Схема работы такая: 1) Пример текста добавлен к этому посту. 2) Нужно переводчиком https://translate.google.com.ua перевести ...