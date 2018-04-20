Перевод с английского на русский (техническая тематика)

ПереводыЗакрыт36 заявок303 просмотра
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Нужен опытный переводчик, который обеспечит техническую грамотность, аккуратность, погружение в тематику.    

6 лет назад
night-bird
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
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