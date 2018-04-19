Перевести фрагменты текста EN-RU, RU-EN

Необходимо перевести около 10000 слов с русского на китайский (упрощенный). Текст в основном в виде субтитров (компьютерная игра), так же есть небольшая часть в книжном стиле. Бюджет 120$ Необходимо перевести за неделю. Если можно быстрее, то хорошо.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно перевести фрагменты текста в прикрепленном файле "ENG-RU Technical" и "RU-ENG Technical", и прислать в отклике на проект.
В отклике также напишите:
1) вашу стоимость за 1000 символов или 1 стр. перевода.
2) вы работаете как команда или одиночный специалист?
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