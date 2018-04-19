Перевести фрагменты текста EN-RU, RU-EN

Нужно перевести фрагменты текста в прикрепленном файле "ENG-RU Technical" и "RU-ENG Technical", и прислать в отклике на проект.

В отклике также напишите:

1) вашу стоимость за 1000 символов или 1 стр. перевода.

2) вы работаете как команда или одиночный специалист?