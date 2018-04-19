Перевести фрагменты текста EN-RU, RU-EN

ПереводыЗакрыт12 заявок216 просмотров
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Нужно перевести фрагменты текста в прикрепленном файле "ENG-RU Technical" и "RU-ENG Technical", и прислать в отклике на проект.  

В отклике также напишите:  

1) вашу стоимость за 1000 символов или 1 стр. перевода.  

2) вы работаете как команда или одиночный специалист?

6 лет назад
tumanoveugeni
Евгений 
44 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад