Перевод книги на Английский язык

$3200
ПереводыЗакрыт3 заявки284 просмотра
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Нужно сделать перевод книги на Английский.

Сделать корректуру. 

Сделать Редактуру. 

После повторная Корректура.

Нужны 2-3 исполнителя, для перевода и корректур. 

6 лет назад
vick416
Виктор 
33 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад