Перевод книги на Английский язык

Нужен опытный переводчик, который обеспечит техническую грамотность, аккуратность, погружение в тематику.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать перевод книги на Английский.
Сделать корректуру.
Сделать Редактуру.
После повторная Корректура.
Нужны 2-3 исполнителя, для перевода и корректур.
- Похожие заказы
- Переводы36 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно перевести фрагменты текста в прикрепленном файле "ENG-RU Technical" и "RU-ENG Technical", и прислать в отклике на проект. В отклике также напишите: 1) вашу стоимость за 1000 символов или 1 стр. перевода. 2) вы работаете как команда или ...Переводы12 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо перевести около 10000 слов с русского на китайский (упрощенный). Текст в основном в виде субтитров (компьютерная игра), так же есть небольшая часть в книжном стиле. Бюджет 120$ Необходимо перевести за неделю. Если можно быстрее, то хорошо.Переводы7 заявокЗакрыт6 лет назад
добрый вечер! перевод с англ.яз на русский язык медицинские статьи + рерайт если он требуетсяПереводы1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $1
2 -3 абзаца всего.Переводы11 заявокЗакрыт6 лет назад
Срочно! Нужно перевести текст с русского на английский. Документ на гугл диске https://drive.google.com/open?id=10-DachKj5L5aVldOf7X2V3M3o7CBZA9GBArZiEi_9qoПереводы22 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $10
Необходим перевод с туркменского на русский или украинский.Переводы1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Рерайт англ. текста на англ. для магазина по продаже программного обеспечения онлайн казино 11000зн. Требования: Идеально правильный английский, Текст - описание и перечисление возможностей программ.Переводы1 исполнительЗавершен6 лет назад
Добрый день! Для ускорения изучения материалов по медицинскому экзамену нужно сделать машинный перевод текстов книги с англиского на русский. Знание анг могут быть минимаными. Схема работы такая: 1) Пример текста добавлен к этому посту. 2) Нужно переводчиком https://translate.google.com.ua перевести ...Переводы6 заявокЗакрыт6 лет назад
- $2
Добрый день. Необходимо используя переводчик (гугл-транслейт) выполнить перевод статьи с англоязычного источника и разместить ее на сайте с изображениями. Перевод: 1) Выполняется через гугл-транслейт. 2) Плохо переведенные предложения - переформулировать до читаемого вида. Не более 0,5 к символов. 3) Разместить ...Переводы16 заявокЗакрыт6 лет назад