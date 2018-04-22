На основе небольшого испанского текста создать такой же, но меньше

$1
ПереводыЗакрыт4 заявки247 просмотров
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Работа по сути заключается  в копи - пасте

6 лет назад
AlinaGreat
34 годаРоссия
6 лет в сервисе
Была
4 года назад