Сделать перевод с английского на русский(1700 знаков с пробелами)

$1
ПереводыЗавершен6 заявок293 просмотра
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Нужно сделать перевод из файла с английского на русский(1700 знаков с пробелами)Текст выполненного перевода должен иметь высокую уникальность (то есть не должно быть длинных совпадающих фрагментов).Не должно быть орфографических,логических и т.п. ошибок.Пишите,только если согласны на цену и условия,которые я указал.

6 лет назад
hoba
22 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
ghost1065
Максим 
25 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад
$1
1 день
Спасибо за работу,сделано быстро ))
Заказчик приятен в общении. Оплату выполнил своевременно. Я остался всем доволен)