Нужен перевод текста на хороший английский язык

ПереводыЗавершен23 заявки310 просмотров
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Текст - стандартный лист в 1800 знаков.

Пример текста:

Я не понимаю, почему мою рекламу отклонили. Какой пункт правил она нарушила? Я читал правила размещения рекламы на .......... и делал все так, как там было написано.

Английский я знаю на среднем уровне, а тут нужно прям все грамотно перевести.

Тематика текста - про общение с саппортом, как видно из примера, на ИТ-тематику.

6 лет назад
ab-kmv
42 годаСербия
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
Masher_125
Мария 
35 летУкраина
7 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
6 лет назад
$3
1 день
Все сделано, спасибо). Общаемся насчет еще одного заказа.
Хороший заказчик, рекомендую сотрудничество)