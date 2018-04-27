Нужен перевод текста на хороший английский язык

Переведите пожалуста резюме на англиский!
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Текст - стандартный лист в 1800 знаков.
Пример текста:
Я не понимаю, почему мою рекламу отклонили. Какой пункт правил она нарушила? Я читал правила размещения рекламы на .......... и делал все так, как там было написано.
Английский я знаю на среднем уровне, а тут нужно прям все грамотно перевести.
Тематика текста - про общение с саппортом, как видно из примера, на ИТ-тематику.
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