Нужен перевод текста на хороший английский язык

Текст - стандартный лист в 1800 знаков.

Пример текста:

Я не понимаю, почему мою рекламу отклонили. Какой пункт правил она нарушила? Я читал правила размещения рекламы на .......... и делал все так, как там было написано.

Английский я знаю на среднем уровне, а тут нужно прям все грамотно перевести.

Тематика текста - про общение с саппортом, как видно из примера, на ИТ-тематику.