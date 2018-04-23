Технический перевод с английского на русский

Нужно сделать перевод из файла с английского на русский(1700 знаков с пробелами)Текст выполненного перевода должен иметь высокую уникальность (то есть не должно быть длинных совпадающих фрагментов).Не должно быть орфографических,логических и т.п. ошибок.Пишите,только если согласны на ...