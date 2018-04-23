Технический перевод с английского на русский

ПереводыЗакрыт28 заявок484 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо качественно перевести инструкцию от винилового проигрывателя с английского языка на русский.

Для личного использования, так что главное — чтобы все было логично и понятно.

Пример прикрепил, таких страниц будет 12.

6 лет назад
guest_15245590597489
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад