Необходимо качественно перевести тексты и сохранить указанные ключ слова с сайта TagorPlast.com с русского языка на английский. (в данный момент сайт наполняется) Ориентировочная стоимость 1$ - 1.5$ - 1000 Примерное кол-во символов 14 ...
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$48
выплачено фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- $1Переводы15 заявокЗакрыт7 лет назад
- $50
Ищем опытного копирайтера для написания продающего текста + seo для главной и seo текстов для остальных страниц Тематика сайта - производство изделий из пластика примерное количество символов - 14 - 22 ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен7 лет назад
Есть купленный шаблон wordpress, нужно сверстать главную страницу сайта. Остальные страницы будут стандартные. Верстка адаптивная, кроссбраузерная, соответствующая макету. Должен быть небольшой эффект параллакс некоторых местах (подробности в инвижион) Так же надо предусмотреть ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен7 лет назад
Отзывы фрилансеров
$48
10 баллов
7 лет назад
Всё отлично! Вежливый заказчик, всегда готов ответить на вопросы, мгновенная проверка и оплата.
Ответный отзыв
Хороший и ответственный исполнитель. Всегда на связи. Рекомендую!
$40
10 баллов
7 лет назад
WordPress
Хороший заказчик, всегда на связи, рекомендую!
Ответный отзыв
Спасибо большое Роману за проделанную работу! Все сделал в срок, внес необходимые правки. Постоянно на связи. Рекомендую!