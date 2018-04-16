Есть купленный шаблон wordpress, нужно сверстать главную страницу сайта. Остальные страницы будут стандартные. Верстка адаптивная, кроссбраузерная, соответствующая макету. Должен быть небольшой эффект параллакс некоторых местах (подробности в инвижион) Так же надо предусмотреть ...