zardmitry

Дмитрий Зарубцев zardmitry

 
34 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
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$48
выплачено фрилансерам
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  • Перевод страниц сайта с русского на английский

    $1

    Необходимо качественно перевести тексты и сохранить указанные ключ слова с сайта TagorPlast.com с русского языка на английский.  (в данный момент сайт наполняется) Ориентировочная стоимость 1$ - 1.5$ - 1000 Примерное кол-во символов 14 ...

    Переводы15 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Написание текста для сайта компании

    $50

    ­­­­Ищем опытного копирайтера для написания продающего текста + seo для главной  и seo текстов для остальных страниц Тематика сайта - производство изделий из пластика примерное количество символов - 14 - 22 ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Верстка главной лендостраницы для wordpress

    Есть купленный шаблон wordpress, нужно сверстать главную страницу сайта. Остальные страницы будут стандартные. Верстка адаптивная, кроссбраузерная, соответствующая макету.  Должен быть небольшой эффект параллакс некоторых местах (подробности в инвижион) Так же надо предусмотреть ...

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

Отзывы фрилансеров

melpomene
Алиса 
37 лет
11 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$48
10 баллов
7 лет назад
Написание текста для сайта компании
Всё отлично! Вежливый заказчик, всегда готов ответить на вопросы, мгновенная проверка и оплата.
Хороший и ответственный исполнитель. Всегда на связи. Рекомендую!
Ответный отзыв
romchyk16
33 года
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$40
10 баллов
7 лет назад
Верстка главной лендостраницы для wordpress
WordPress
Хороший заказчик, всегда на связи, рекомендую!
Спасибо большое Роману за проделанную работу! Все сделал в срок, внес необходимые правки. Постоянно на связи. Рекомендую!
Ответный отзыв