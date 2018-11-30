Перевод сайта гемблинг тематики с Русского на Английский язык.

ПереводыЗавершен5 заявок182 просмотра
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Здравствуйте,

Нужен перевод сайта азартной тематики c Русского на Английский язык.

Задача: написать  грамотный перевод текста на Английский язык.

Требования к исполнителю: Исполнитель должен разбираться в тематике статьи. 

Сайт: https://ru.icasino.club

6 лет назад
harlamx
32 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Masher_125
Мария 
35 летУкраина
7 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
6 лет назад
$50
10 дней
Супер!
Спасибо за сотрудничество!!!! Отличный заказчик!