Требуется переводчик с хорватского

ПереводыЗакрыт1 заявка128 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нам нужен переводчик на 4 дня с хорватского.  Москва. Центр.

Бюджет 12000 в день. 31 мая, 1-3 июня 2018 года.

Рабочий день с 10 до 18. С перерывом на обед 1,5 час и 2 кофе брейка по 15 мин.

Итого 6 часов последовательного перевода. 

Тематика: психология, психотерапия, работа с психологической травмой.

6 лет назад
guest_15247490496303
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад