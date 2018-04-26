Требуется переводчик с хорватского

Simulation and modeling of a dynamic voltage restorer. Задание от преподавателя: перевод статьи, техническая специальность, поэтому перевод не обязательно должен быть идеальным:) Но необходимо правильно переводить термины, например такие как, "вольтдобавочный трансформатор-Injection Transformer".Поэтому будет целесообразно взяться ...
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Нам нужен переводчик на 4 дня с хорватского. Москва. Центр.
Бюджет 12000 в день. 31 мая, 1-3 июня 2018 года.
Рабочий день с 10 до 18. С перерывом на обед 1,5 час и 2 кофе брейка по 15 мин.
Итого 6 часов последовательного перевода.
Тематика: психология, психотерапия, работа с психологической травмой.
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