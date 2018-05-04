Перевести большой текст с Русского на Испанский язык

$20
ПереводыЗавершен3 заявки220 просмотров
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Сам текст составляет около 7 страниц в вордовском формате. Тематика - грядущий Чемпионат Мира по футболу.

6 лет назад
AlexRus
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
Jsanthyago
29 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
6 лет назад
$20
2 дня
Сантьяго как всегда был на высоте. Перевод был готов раньше оговоренного срока. Значит, человек всегда планирует с запасом по времени. По соотношению цена/качество он абсолютный лидер в своей нише на этом ресурсе! Выводы делайте сами...
Поработали отлично, оплата пришла вовремя. Всем рекомендую!