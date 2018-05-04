Приватный проект для Максима Вилинского (перевод на Английский язык)

$10
ПереводыЗавершен3 заявки176 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно перевести большой текст с Русского на Английский язык.

6 лет назад
AlexRus
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
ghost1065
Максим 
25 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад
$10
2 дня
Второй раз воспользовался услугами Максима как переводчика. И, разумеется, не пожалел об этом. Замечаний по тексту нет. Работу сдал даже раньше оговоренного времени. Поэтому сплошные плюсы от сотрудничества )))
Второй раз выполнял задание Александра. Все было так же отлично. Постановка задачи и оплата на высшем уровне. Очень доволен сотрудничеством!!!)