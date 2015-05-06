Курсовой Регионализация Испании

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Закрыт3 заявки190 просмотров

Курсовой Регионализация Испании, 30 листов, оригинальность 80%, сноски, свежая лит-ра, плана в прикрепленном файле

10 лет назад
Allenka
Елена 
46 лет
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

lubsha
Любовь 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
4 дня назад
10 лет назад
$28
3 дня
Работа выполнена плохо, с доработкой не справились, так как совершенно не разобралась в вопросе. Если не стоит цель получить качественную работу - можете смело обращаться.
Не рекомендую связываться с данным посредником (заказчиком) - никогда не знаешь чего от Лены ожидать, даже выполнив все требования (по содержанию, антиплагиату, объему), внеся небольшие корректировки по требованию, и получив одобрение от Лены - "принимаю, все ок.", через пару недель получила от нее негативный отзыв с общими комментариями...

Заявки фрилансеров

lubsha
Любовь 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
4 дня назад
10 лет назад
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