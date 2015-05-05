Срочная курсовая,внyтpeнние кoнфликты личнocти и cиндpoмэмoц.выгоpaния

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт1 заявка111 просмотров

работа срочная

тема:

Cвязь внyтpeнниx кoнфликтoв в цeннocтнo-cмыcлoвoй cфepe личнocти и cиндpoмa эмoциoнaльнoгo выгopaния y cпeциaлиcтoв пoмoгaющиx пpoфeccий

на 25 страниц

план,методичка имеется

АП 60%

надо сдать до 22-00 мск 7 мая. (2 суток на работу)

стоимость?

10 лет назад
serg11235
Сергей 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров