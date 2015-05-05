ДИП электроснабжение

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Закрыт1 заявка108 просмотров

задание во вложении

с графической частью

Объем 90 страниц примерно

АП 80%

план нужно составить исходя из задания

срок 22 мая готовая работа

дип+речь и РМ на защиту

цена обсуждается

10 лет назад
seni4ka
Елена 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад

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Нет заявок фрилансеров