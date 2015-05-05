50-60 страниц. АП от 55% 15 дней подробно во вложении
ДИП электроснабжение
задание во вложении
с графической частью
Объем 90 страниц примерно
АП 80%
план нужно составить исходя из задания
срок 22 мая готовая работа
дип+речь и РМ на защиту
цена обсуждается
Заявки фрилансеров
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