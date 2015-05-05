Диплом "Прокурорский надзор".

Тема:Интернет-система с мобильным приложением на платформе Android для удаленной продажи смартфонов приложение-Java.серверная часть-PHP есть 2 части(ПРИКРЕПЛЕНЫ),осталось написать 3-ю, с учетом всех требований в файлах доработок! ПИСАТЬ СТРОГО ПО ТРЕБОВАНИЯМ В МЕТОДИЧКЕ( ЕСТЬ ПОЛНЫЙ ПЛАН ...