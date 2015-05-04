Реферат учет и анализ банкротств

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Закрыт2 заявки144 просмотра

Предмет, дисциплина: Учет и анализ банкротств

Тема работы:

1. Причины кризиса промышленных предприятий России.

2. Реорганизация и обновление предприятий в ходе досудебной санации.

3. Российские и зарубежные методы прогнозирования банкротства.

Содержание: Теория

Объем работы: 20 - 25 страниц

Срок выполнения: 7 мая

3 вопроса раскрыть в работе (без воды). введение и заключение не нужно

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Цена 1000р., оплата по факту

10 лет назад
tvoiaelena
Елена 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад

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