Реферат по психологии

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Закрыт9 заявок138 просмотров

Темперамент» и «характер», как понятия психологии. Сущность темперамента, характера как психологических понятий, характеристика и основные определяющие. Типы высшей нервной деятельности, их соотношение с темпераментом. Черты характера и их корни. Психологическая характеристика темпераментов. Объем 20 листов.

10 лет назад
ak12
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10 лет назад

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