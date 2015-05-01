Курсовая работа (Таможня)

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрытнет заявок85 просмотров

Тема: "Таможенные операции, связанные с помещением товара под таможенную процедуру реэкспорта"

План согласован.

Объем: 30 л.

Срок - до 9 мая.

Бюджет: 1600 р.

10 лет назад
Power777
39 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров