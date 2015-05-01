Необходимо написать диплом по прикладной математике и информатике. Срок сдачи работы в процессе выполнения по частям, готовая работа - конец мая. Имеются методические указания (стандарты оформления) и требования к написанию - что должно быть в ...
Курсовая работа (Таможня)
Тема: "Таможенные операции, связанные с помещением товара под таможенную процедуру реэкспорта"
План согласован.
Объем: 30 л.
Срок - до 9 мая.
Бюджет: 1600 р.
Заявки фрилансеров
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