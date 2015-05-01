Курсовая работа (педагогика)

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Закрыт3 заявки127 просмотров

Тема: Функции семьи в процессе социального воспитания

Объем: 26–27 л.

Срок: до 4 мая.

Бюджет: 1400 р.

10 лет назад
Power777
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12 лет в сервисе
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7 лет назад

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