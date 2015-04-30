№ заказа 6484. Теоретическая часть курсовой Тип работы: _Теоретическая часть КР__ Предмет:__________МДК________________ Тема:_Программа анализа запасов предприятия Она уже начата. Кол-во: ___________25-27стр_____________ Язык написания___рус.____________________ Дополнительную документацию отправлю откликнувшимся, указывайте свой ...
Небольшая работа методы псих. и пед. исследований
все во вложении
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Диплом срок до 12.05.15 Есть много исходных материалов. Отправлю исполнителюЗакрыт10 лет назад
Заказ №6476. Исследование метода «Совокупный экономический эффект» Тип работы: ____Курсовая работа________ Тема:_ Исследование метода «Совокупный экономический эффект (Total Economic Impact, TEI)» для оценки ИТ-проекта_______________ Кол-во: ______________30стр_____________ Язык написания___рус. ...Закрыт10 лет назад
№ заказа 6475. Применение метода «экономическая добавленная стоимость» Тип работы: ____Курсовая работа________ Тема:_ Применение метода «экономическая добавленная стоимость» при оценке ИТ-проектов на примере предприятия________ Кол-во: ______________30стр_____________ Язык написания___рус.____________________ ...Закрыт10 лет назад
№ заказа____________6458________________ Тип: курсовая работа Предмет: ___ Агенційна журналістика Тема:__Соціальна проблематика у ЗМІ____ К-во стр:______________40стр_____________ Срок написания_______10.05.15____________ Язык написания: ________укр__Закрыт10 лет назад
Заказ №6453 Информационное обеспечение фармацевтического бизнеса Тип: дипломная работа Тема: "Информационное обеспечение фармацевтического бизнеса, с. Верхние Татышлы" Кол-во: _____________40стр_______________ Уникальность:_______ 80%________________ Язык написания______рус._________________ Дополнительную документацию отправлю откликнувшимся, указывайте ...Закрыт10 лет назад
Заказ №6456 Диплом по геодезии Тип: дипломная работа Дисциплина: _________Геодезия___________ Тема: Геодезические работы при реконструкции магистрального нефтепровода Уникальность:_______ 70%________________ Язык написания______рус._________________ Дополнительную документацию отправлю откликнувшимся, указывайте свой ...Закрыт10 лет назад
Заказ №6415 Анкетирование в системе маркетинговых исследований Тип: курсовая работа Тема № 19: Анкетирование в системе маркетинговых исследований Кол-во стр ___________40стр._____________ Язык написания____________рус._ Дополнительную документацию отправлю откликнувшимся, указывайте свой ...Закрыт10 лет назад
№ заказа_6492. Информационные системы и технологии Тип работы_____Дипломная работа________ Дисциплина: _Информационные системы и технологии_____________________________ Тема: _ Локальная вычислительная сеть ОАО "Карат"_________________________________ Уникальность:________70-80% _____________ Кол/стр___________100стр______________ Дополнительную документацию отправлю откликнувшимся, указывайте ...Закрыт10 лет назад
№ заказа 6498. Курсовая. Проверка статистических гипотез Тип работы: ____Курсовая работа________ Тема:_Проверка статистических гипотез_____ Язык написания___________рус. Дополнительную документацию отправлю откликнувшимся, указывайте свой эл.адресРефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт10 лет назад