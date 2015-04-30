Курсовая. Проверка статистических гипотез

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт2 заявки78 просмотров

№ заказа 6498. Курсовая. Проверка статистических гипотез

Тип работы: ____Курсовая работа________

Тема:_Проверка статистических гипотез_____

Язык написания___________рус.

Дополнительную документацию отправлю откликнувшимся, указывайте свой эл.адрес

10 лет назад
workbest
44 года
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров