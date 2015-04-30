Написать диплом

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Тема ВКР - Управление командой проекта жилищного строительства на примере ООО "Геометрия пространства+"

Сроки: до 5 мая 2015

Уникальность - 50%

План и методичка в файле

Приоритет выполнения (от важного к менее важному)

1. Объем работы

2. Уникальность

3. Оформление и требования методички

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10 лет назад
sultangareevtk
Тагир 
34 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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