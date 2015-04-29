Курсовая по моделированию системы обработки вх.данных

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Заказ №6489 Курсовая по моделированию системы обработки вх.данных

Тип: курсовая работа

Тема: МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ НЕПРЕРЫВНО-ДИСКРЕТНОГО ПОТОКА ВХОДНЫХ ДАННЫХ

9 вариант. В задании несколько практических, нужно их сделать и оформить как курсовую.

Дополнительную документацию отправлю откликнувшимся, указывайте свой эл.адрес

10 лет назад
workbest
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Была
7 лет назад

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