Курсовая работы

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Релейная защита электродвигателя напряжением выше 1кВ "мощность электродвигателя 4 МВт".

Защита на цифровых терминалах выключатели вакуумные.

30-40 стр

Цена и срок?

10 лет назад
ela1991
33 года
12 лет в сервисе
Была
4 месяца назад

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