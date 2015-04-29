Тема: Infinitive and gerund after certain verbs and statives ( afraid, to try...) объем - 20 стр. срок - 13.05.15 Работа должна быть на английском языке, хотя бы практическая часть.
Курсовая работы
Релейная защита электродвигателя напряжением выше 1кВ "мощность электродвигателя 4 МВт".
Защита на цифровых терминалах выключатели вакуумные.
30-40 стр
Цена и срок?
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