Курсовая работа экономика срочно

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курсовая

предмет: Институциональная экономика

тема: Проблема принципал-агент и способы ее решения

работа содержит: Теорию и практику "Источники 10-15, желательно, чтобы среди них были источники зарубежной литературы

кол-во страниц: 25-30

14 пт, интервал 1,5

кол-во источников: 10-15

сноски: подстрочные, в квадратных скобках

10 лет назад
lenapr
Елена 
42 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад

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