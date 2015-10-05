Диплом

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Завершен2 заявки129 просмотров

тема-Основные права работников и проблемы их реализации

объем- 50 стр без списка

трудовое право

срок- 30 дней

работу сдавать по главам

Ап-70%

план утвержден

10 лет назад
galievre
Лена 
42 года
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

ev-geniya
Евгения 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
10 лет назад
$115
30 дней
отлично
Самые положительные впечатления от сотрудничества с Еленой. Спасибо за интересные заказы и поэтапную беспроблемную оплату проектов!

Заявки фрилансеров

ev-geniya
Евгения 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
10 лет назад