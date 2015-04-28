Преддипломная практика, Opгaнизaция oxpaны тpyдa нa пpeдпpиятии

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преддиплом на 30 страниц

есть методичка

есть возможность достать нужный материал с предприятия

в работе выявить вредные и опасные факторы и дать рекоммендации

до 7 мая.

стоимость?

10 лет назад
serg11235
Сергей 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад

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