Диплом,Coглacoвaнный пpиeм cлoжнoмoдyлиpoвaнoгo cигнaлa УЗдeфeктocкопа

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Coглacoвaнный пpиeм cлoжнoмoдyлиpoвaннoгo cигнaлa yльтpaзвyкoвoгo дeфeктocкoпa

Coглacoвaнный пpиeм cлoжнoмoдyлиpoвaннoгo cигнaлa yльтpaзвyкoвoгo дeфeктocкoпa

80 страниц

практич часть в маткаде

есть работа, которую можно взять за основу. пришлю в лс.

стоимость и срок?

10 лет назад
serg11235
Сергей 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад

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