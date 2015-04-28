Консультация по социологии

$10
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Закрытнет заявок56 просмотров

Дать консультацию (1 час) по по направлению "привлекательные социо-культурные кластеры, их формирование". сегодня.

Могу рассмотреть консультации как в скайпе, так и письменно.

10 лет назад
imedvedev
Иван 
42 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

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