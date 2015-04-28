кто может помочь с курсовой на тему : "жизнь _Россиян в условиях кризиса" Работа нужна в сжатые сроки.
Диплом право
60-70 страниц
АП от 70%
срок до 10 мая
подробно во вложении
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Требуется написать статью для сайта рассмотрю предложенную вами тему. Возможен заказ нескольких статей по результатам написания одной, возможно несколько авторов. Текст должен быть написан интересно и грамотно. требования ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт10 лет назад
курсовая предмет: Институциональная экономика тема: Проблема принципал-агент и способы ее решения работа содержит: Теорию и практику "Источники 10-15, желательно, чтобы среди них были источники зарубежной литературы кол-во страниц: 25-30 14 пт, ...Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $125
Тема дипломной работы Система редактирования фотографических изображений Сначала надо написать программу.Программа должна быть написана на языке C#. В программе должны фигурировать такие элементы как: " повышение яркости", " управление контрастностью", " устранение эффекта красных ...Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $10
Дать консультацию (1 час) по по направлению "привлекательные социо-культурные кластеры, их формирование". сегодня. Могу рассмотреть консультации как в скайпе, так и письменно.Закрыт10 лет назад
Coглacoвaнный пpиeм cлoжнoмoдyлиpoвaннoгo cигнaлa yльтpaзвyкoвoгo дeфeктocкoпa Coглacoвaнный пpиeм cлoжнoмoдyлиpoвaннoгo cигнaлa yльтpaзвyкoвoгo дeфeктocкoпa 80 страниц практич часть в маткаде есть работа, которую можно взять за основу. пришлю в лс. ...Закрыт10 лет назад
тема-Основные права работников и проблемы их реализации объем- 50 стр без списка трудовое право срок- 30 дней работу сдавать по главам Ап-70% план утвержденРефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен10 лет назад
Диплом по теме: организация работы грузовой станции. Срок - 1.06.15Закрыт10 лет назад
диплом пнг, Pacчeт ycтaнoвки пepepa6oтки гaзoвoгo кoндeнcaтa,c разраб.peктификaц.колoнны 60 страниц расчеты образцы, задание есть - все скину в лс срок и стоимость?Закрыт10 лет назад
диплом на 70 страниц информация о компании есть программу не надо писать про бюджетирование про рынок услуг по теме все описать/расписать методичка есть до 12 мая стоимость?Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт10 лет назад