Небольшая работа по дисцип. Управленческие решения

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт2 заявки55 просмотров

Срок 2 мая

подробности во вложении

10 лет назад
gemkirill
Кирилл 
41 год
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров