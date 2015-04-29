Срок 2 мая подробности во вложении
Дипломная работа (Гражданское право)
Необходимо написание работы по Юридическому менеджменту. По срокам - неделя, 60-65 стр.
Первая глава - теоретическая (гражданско-правовые обязательства при осуществлении предпринимательской деятельности), вторая - аналитическая (анализ деятельности ИП), третья - практическая глава.
Методические рекомендации, план имеются.
Работа в дальнейшем будет редактироваться, поэтому задача: наполнить 60-65 страниц текстом, который проходит антиплагиат.ру (70 процентов уникальности), согласно предоставленному Вам плану.
Стоимость: 4 000 рублей
Срок выполнения: 7 дней
Варианты оплаты: Без предоплаты
Способ оплаты:
Банковский перевод
Электронные деньги
Специализация: Тексты: Дипломы/курсовые/рефераты
Удаленная работа
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