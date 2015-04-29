Дипломная работа (Гражданское право)

$76
  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт1 заявка71 просмотр

Необходимо написание работы по Юридическому менеджменту. По срокам - неделя, 60-65 стр.

Первая глава - теоретическая (гражданско-правовые обязательства при осуществлении предпринимательской деятельности), вторая - аналитическая (анализ деятельности ИП), третья - практическая глава.

Методические рекомендации, план имеются.

Работа в дальнейшем будет редактироваться, поэтому задача: наполнить 60-65 страниц текстом, который проходит антиплагиат.ру (70 процентов уникальности), согласно предоставленному Вам плану.

Стоимость: 4 000 рублей

Срок выполнения: 7 дней

Варианты оплаты: Без предоплаты

Способ оплаты:

Банковский перевод

Электронные деньги

Специализация: Тексты: Дипломы/курсовые/рефераты

Удаленная работа

10 лет назад
Rajar
34 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров