Дипломная работа

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Завершен2 заявки109 просмотров

Анализ рекламы, ориентированной ТОЛЬКО на подростков.

нужно примерно 20 реклам разной тематики. анализ слоганов и как воздействует на подростка 16-18 лет

10 лет назад
Referatiktop
Вячеслав 
41 год
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
237 отзывов(-4)

Выбранный исполнитель

oxi230284
Оксана 
41 год
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
10 лет назад
$38
5 дней
Работа на высоком уровне! Оксана-профессионал своего дела! Советуем работодателям!
Все замечательно, спасибо за сотрудничество.

Заявки фрилансеров

oxi230284
Оксана 
41 год
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
10 лет назад