Диплом. Прикладная информатика.
Курсовая работа по программированию.
Курсовая работа по программированию.Тема на фото , практика выполняется в pascal ABC.net
В работе должно быть две главы , теория и практика (они никак не взаимосвязаны )
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