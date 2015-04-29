Курсовая работа по основам программирования на языке TURBO PASCAL

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Закрыт1 заявка77 просмотров

Курсовая работа по основам программирования на языке TURBO PASCAL

Вариант 6 (открываем файл - варианты на курсовую работу)

Оформление пояснительной записки по образцу (файл пояснительная записка)

+ оформление,структура расписано в методичке - прикреплена в формате pdf

Готовность на 2.05

10 лет назад
Referatiktop
Вячеслав 
41 год
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
237 отзывов(-4)

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