Установка ОС по сети - практика есть. надо добавить туда ТЭО, БЖД

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есть диплом на 45 страниц с теорией и практикой по теме

вот с такой структурой: http://joxi.ru/LVm6XzOs8KP8AZ

в него надо добавить БЖД, ТЭО

и сделать 60-65 страниц

вот такую структуру надо:

http://joxi.ru/4DmBG4QUY6DB2P

метода имеется

диплом для колледжа, так что можно упрощенно.

срок и стоимость?

10 лет назад
serg11235
Сергей 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад

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