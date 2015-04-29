Установка ОС по сети - практика есть. надо добавить туда ТЭО, БЖД

есть диплом на 45 страниц с теорией и практикой по теме

вот с такой структурой: http://joxi.ru/LVm6XzOs8KP8AZ

в него надо добавить БЖД, ТЭО

и сделать 60-65 страниц

вот такую структуру надо:

http://joxi.ru/4DmBG4QUY6DB2P

метода имеется

диплом для колледжа, так что можно упрощенно.

срок и стоимость?