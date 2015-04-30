Информационные системы и технологии

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№ заказа_6492. Информационные системы и технологии

Тип работы_____Дипломная работа________

Дисциплина: _Информационные системы и технологии_____________________________

Тема: _ Локальная вычислительная сеть ОАО "Карат"_________________________________

Уникальность:________70-80% _____________

Кол/стр___________100стр______________

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10 лет назад
workbest
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Была
7 лет назад

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