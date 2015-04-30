Курсовая по математическим методам

№ заказа 6522. Курсовая по ВВП Тип работа _____Курсовая работа ______ Тема:__ВВП:понятие,сущность и ее динамика в России________________________________ Уникальность:_________65%_____________ Количество стр: ______30стр______________ Дополнительную документацию отправлю откликнувшимся, указывайте свой эл.адрес