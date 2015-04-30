Курсовая по математическим методам

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт1 заявка96 просмотров

№ заказа 6512. Курсовая по математическим методам

Тип работы:______Курсовая работа_________

Дисциплина: _Математические методы______

Тема:_Оценка надёжности техническим систем методом Монте-Карло____________

Язык написания______рус

Дополнительную документацию отправлю откликнувшимся, указывайте свой эл.адрес

10 лет назад
workbest
44 года
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров