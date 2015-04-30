Курсовая по ВВП

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Закрыт2 заявки83 просмотра

№ заказа 6522. Курсовая по ВВП

Тип работа _____Курсовая работа ______

Тема:__ВВП:понятие,сущность и ее динамика в России________________________________

Уникальность:_________65%_____________

Количество стр: ______30стр______________

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10 лет назад
workbest
44 года
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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