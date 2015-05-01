Дипломная работа коледж питания

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт2 заявки78 просмотров

Предмет:технология общественного питания

Тема:блюда горячие из рыбы

Требования к работе: взять 3 блюда и сделать к ним ТТК

3 горячих блюда из рыбы,вторые блюда,к примеру запеченная треска с ананасами типо того.

требования прилагаются в эл виде.

обьем 30 стр.Примерно

10 лет назад
katya-iqc
Катя 
46 лет
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров