Диплом Оценка компетенции специалиста помощи методов нечеткой логики

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Закрыт1 заявка89 просмотров

Необходимо написать диплом по прикладной математике и информатике. Срок сдачи работы в процессе выполнения по частям, готовая работа - конец мая. Имеются методические указания (стандарты оформления) и требования к написанию - что должно быть в главах.

10 лет назад
natbakar42
Наталья 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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