Необходимо написать диплом по прикладной математике и информатике. Срок сдачи работы в процессе выполнения по частям, готовая работа - конец мая. Имеются методические указания (стандарты оформления) и требования к написанию - что должно быть в ...
Введение для дипломной юриспруденция
есть дипломная работа.
В ней изменили первую главу. Из-за этого введение стало неактуальным. Нужно скорректировать его так, чтобы оно соответствовало работе.
тема дипломной во вложении. Сам диплом скину исполнителю
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