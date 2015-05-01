Введение для дипломной юриспруденция

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Закрыт2 заявки80 просмотров

есть дипломная работа.

В ней изменили первую главу. Из-за этого введение стало неактуальным. Нужно скорректировать его так, чтобы оно соответствовало работе.

тема дипломной во вложении. Сам диплом скину исполнителю

10 лет назад
gemkirill
Кирилл 
41 год
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

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