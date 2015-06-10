Диплом имидж

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Завершен1 заявка94 просмотра

план нужно согласовать

2,3 главы должны перекликаться с дневником практики

70+литр+приложения

АП 80%

диплом и речь

сдача по главам

10 лет назад
seni4ka
Елена 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
10 лет назад
$150
12 дней
Очередной проект успешно сдан. Елена отличный специалист.
Рекомендую Елену как требовательного, но справедливого заказчика, который четко знает и понимает требования к конечному продукту проекта, уважает труд исполнителя и выполняет платежные обязательства в срок.

Заявки фрилансеров

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
10 лет назад